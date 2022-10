Scheletro femminile trovato nelle campagne del Trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 15 OTT - Durante una escursione per andare a funghi, un uomo ha trovato a Marocco di Mogliano (Treviso) il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di in una zona poco battuta, a ridosso del fiume Dese. Il ritrovamento è avvenuto quache giorno fa ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Impossibile al momento capire di chi si possa trattare: gli investigatori stanno lavorando sugli indumenti da donna, consunti, e sulle sembianze di un corpo umano, ormai quasi uno scheletro a pezzi. Per i carabinieri la prima pista da seguire è quella legata al mondo della prostituzione. (ANSA).