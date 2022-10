Condannato per violenza su minorenne, estradato da Islanda

(ANSA) - PADOVA, 15 OTT - E' stato rintracciato e catturato dalla Polizia di Stato e dall'Interpol in Islanda un cittadino romeno 47enne sul quale gravava una condanna per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di 13 anni. Fatti avvenuti a Padova tra il 2008 e il 2013 quando la minorenne, secondo la ricostruzione degli investigatori, era stata affidata dalla madre ai propri cognati, per fare le baby sitter ai loro figli. In realtà finì in un incubo di privazioni, maltrattamenti e abusi sessuali, da parte di uno zio, e dal fratello di una zia, ovvero il 47enne ora consegnato alla giustizia. Sull'uomo, estradato e giunto in Italia ieri sera da Reykjavìk, pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Padova nel giugno 2020, dopo la condanna a 6 anni di reclusione.

Giunto ieri sera all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Reykjavìk, il 47nne scortato da personale Interpol, è stato arrestato in collaborazione con la Polizia Frontiera Aerea di Fiumicino e ristretto nel carcere di Rebibbia. (ANSA).