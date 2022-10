Covid: Veneto, 5.415 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 OTT - I nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 5.415 per un totale che raggiunge quota 2.352.377. Il bollettino regionale segnala 9 vittime, il totale sale quindi a 15.566. Gli attuali positivi risultano in aumento, per un totale di 66.643 casi. Cala il dato ospedaliero, con 709 ricoveri in area medica (-192) mentre sono stazionari a 43 i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).