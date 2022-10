Esercitazione Vigili del fuoco sul rischio alluvionale

(ANSA) - VICENZA, 13 OTT - Due giorni di esercitazione, oggi e domani, sul fiume Brenta in località Valstagna nel comune di Valbrenta per sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile e della resilienza.

In occasione della Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali istituita dall'Onu nel 1989 il 13 ottobre, la Prefettura di Vicenza ha programmato con i Vigili del fuoco e d'intesa con il Comune di Valbrenta, con l'autorità di Distretto delle Alpi Orientali, con la Protezione Civile Regionale e Locale, con il genio Civile, i Carabinieri, la Polizia locale e il Suem, un'esercitazione sul rischio alluvionale, con scenari operativi sui dati dell'alluvione del 1966.

Attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) e il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura.

Le squadre dei Vigili del fuoco in azione oggi e domani in manovre di salvataggio in acqua: come il recupero di un pericolante alla base del ponte e alcuni soccorsi in acqua.

Test sul fiume anche con le idrovore ad alto pompaggio in grado di aspirare grandi capacità di acqua.

Sarà anche il momento per fare il punto sull'impianto dell'esercitazione tra le varie forze di soccorso, al fine di realizzare un'operatività efficace e sicura in caso di emergenza alluvionale (ANSA).