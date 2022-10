Incendio in abitazione a Venezia, quattro intossicati

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - Dalle prime ore di oggi i vigili del fuoco sono impegnati per spegnere un incendio in una abitazione nel sestiere di Cannaregio, davanti a Ca' d'Oro, a Venezia: 4 persone, tra cui due bambini sono rimasti intossicati e trasferiti in ospedale per aver respirato del fumo.

L'intera palazzina di tre piani è stata evacuata. I vigili del fuoco arrivati con due autopompe lagunari e successivamente con alte due squadre da Mestre con 20 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. Sono ora in corso le operazioni di bonifica delle travi coinvolte nell'incendio.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. (ANSA).