Cocciante, 50 anni di carriera all'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 11 OTT - Riccardo Cocciante comincerà dall'Arena di Verona, nel 2023, il tour per celebrare i suoi 50 anni di carriera artistica. Il popolare cantante e compositore lo ha anticipato oggi a margine della conferenza stampa, nel municipio di Verona, del bilancio degli eventi extra lirica in anfiteatro che si sono conclusi con tre serata di Notre Dame de Paris. "Tornerò sicuramente in Arena - ha detto Cocciante - anzi, cercherò di iniziare da qui le celebrazioni dei 50 anni di carriera. Mi piace tutto qui". Riccardo Cocciante poi ha sottolineato il successo delle tre serata con la sua opera musicale Notre Dame de Paris, in occasione del ventennale del debutto: "E' sempre bello tornare all'Arena di Verona, in questo caso erano i vent'anni di Notre Dame de Paris e ci si chiede sempre se verrà il publico e se lo amerà come prima. Ottobre è una stagione un po' avanzata, ma è stato un risultato meraviglioso, tutte le tre sere, piene di poesia e di bellezza con grande entusiasmo". "Forse all'esordio, vent'anni fa, a Verona c'era il timore di metterci a confronto con opere eterne dell'Arena. Noi non vogliamo assolutamente metterci a confronto, ma semmai essere paralleli" ha spiegato. "Ovviamente per Verona era difficile accettare che questo tipo di musica entrasse forse a disturbare un po' la verginità dell'opera lirica, ma lo ritengo un complimento" ha concluso Riccardo Cocciante. (ANSA).