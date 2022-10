Sci: Fisi "caro energia preoccupa ma gare CdM non a rischio"

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il caro energia non fermerà le gare di Coppa del Mondo di sci: "Non c'è rischio che saltino, abbiamo sollecitato tutti - dice il presidente della Fisi Flavio Roda - a non lucrare sulle gare della Coppa del Mondo, che sono un veicolo di promozione e tutti si sono impegnati a non aumentare i prezzi. Le stazioni soffriranno, guadagneranno un po' meno ma andranno avanti. Le gare non sono a rischio". Il caro energia, però, " sta mettendo in crisi gli impianti soprattutto per la produzione di neve, la parte del pompaggio è costosissima, e oggi è difficile che ci sia una stazione senza innevamento programmato. Il caro energia è una preoccupazione di tutti ma tutti hanno riconosciuto di non poter aumentare i prezzi, speriamo quindi in un supporto da parte del Governo". (ANSA).