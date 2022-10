Buy Veneto: agosto 2022, boom vacanzieri in campeggi mare

(ANSA) - VENEZIA, 10 OTT - L'estate 2022 ha visto come protagoniste in Veneto le località marittime e lacustri. Secondo i dati Federalberghi e Faita Veneto elaborati da H-Benchmark, il tasso d'occupazione medio mensile più alto è stato rilevato ad agosto per il cluster 'camping mare' (97,5%), seguito da quello del 'camping lago' con il 93%; il 'ricettivo lago' ha registrato un'occupazione camere di circa l'89,5% e il 'ricettivo mare" l'87%. Le località montane hanno raggiunto il 76%. Le città d'arte hanno visto una ripresa graduale, avvalorata da un tasso di occupazione medio mensile che a settembre ha toccato punte del 78%, mentre le Terme dell'86%. E' il consuntivo della prima estate post-Covid in Veneto, secondo i dati illustrati oggi all'inaugurazione del Buy Veneto.

"L'estate 2022 - ha detto l'assessore Federico Caner - ha fatto registrare una vera e propria ripresa del turismo, sempre più orientato alla sostenibilità, con ottime performance del segmento dell'open air, addirittura superiori rispetto al 2019.

Questo trend viene confermato sia dai dati consolidati sia da quelli previsionali, presenti nella piattaforma dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, strumento che ci permette di leggere il sentiment, la reputazione della destinazione e il giudizio sulle strutture ricettive e attrazioni del Veneto". Caner conferma, peraltro, che l'andamento della domanda turistica ha risentito del conflitto russo-ucraino, "che ha determinato una contrazione dei flussi turistici provenienti da questi paesi. Numeri che sono mancati, in particolare, nelle città d'arte e nelle strutture ricettive della costa veneta. Più italiani rispetto agli stranieri nel ricettivo termale, mentre nella montagna veneta c'è stato un incremento di turisti francesi rispetto ai tedeschi e una maggior presenza del mercato austriaco rispetto a quello dei Paesi Bassi". (ANSA).