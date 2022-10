Fiamme in camper, esplode bombola Gpl nel Padovano

(ANSA) - PADOVA, 09 OTT - Un incendio sviluppatosi la scorsa notte in un camper a Limena (Padova), con l'esplosione di una bombola di Gpl all'interno del mezzo, ha causato danni a un condominio vicino.

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 2:40. I vigili del fuoco sono intervenuti da Padova. Il rogo si è esteso anche a un'automobile parcheggiata vicino al camper; nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri hanno spento le fiamme dell'incendio, che si era già diffuso, e che aveva causato lo scoppio della bombola. Le fiamme hanno causato danni anche a una finestra e una tapparella del condominio di fronte. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa due ore. (ANSA).