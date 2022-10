Energia: Diocesi Padova, messe in luoghi più ristretti

(ANSA) - PADOVA, 08 OTT - Celebrare le Messe in "spazi più contenuti... più avanzati sul piano dell'efficientamento energetico o già riscaldati per altri motivi", come cappelle, sale parrocchiali "ove non vi siano grandi numeri"; per i sacerdoti "cercare, nelle case canoniche, di utilizzare solo gli spazi necessari e ideare forme concrete di fraternità nella condivisione dei pasti o anche per l'ospitalità durante la notte". Sono alcuni dei suggerimenti pratici elaborati dalla Diocesi di Padova per fronteggiare l'aumento dei costi energetici.

In un documento, firmato dal vicario generale don Giuliano Zatti, vengono sottolineate le esigenze della carità e ricordate anche le ragioni per non "mortificare la gioia dello stare insieme, il senso di accoglienza e di gratuità". "Ci è richiesta - sottolinea Zatti - la sapienza di tenere insieme l'esigenza della partecipazione dei fedeli alla vita della comunità, a partire dalle celebrazioni liturgiche di cui dobbiamo preservare la dignità e lo stile della festa, e il dovere di accoglienza e cura dei poveri, con l'attenzione a non sprecare e ad usare bene delle risorse di cui disponiamo".

Tra le altre indicazioni vi sono quelle di "ottimizzare i tempi e luoghi degli incontri e delle riunioni, valorizzando spazi già riscaldati, favorendo il loro svolgimento anche presso famiglie disposte ad ospitare o nella casa canonica", ma anche la possibilità di chiedere, in caso di utilizzo dei locali per riunioni di condominio, feste o conferenze, "contributi adeguati a coprire i costi effettivi, rivalutati alla luce dei rincari".

(ANSA).