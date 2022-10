Covid: Veneto, ieri 6.073 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 08 OTT - Sono 6.073 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, ma non ci sono vittime nelle ultime 24 ore, ed è invariata anche la situazione dei ricoveri ospedalieri.

Il Bollettino regionale segnala 15.521 vittime da inizio pandemia, mentre a livello clinico rimangono 756 i ricoveri in area medica e 38 in terapia intensiva. Il totale dei casi in regione sale a 2.319.704; attualmente vi sono 64.031 positivi, 2.151 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

La campagna vaccinale ha registrato ieri 5.193 somministrazioni, in prevalenza (4.865) quarte dosi. La copertura con la terza dose è al 73,6%, con la quarta dose è al 6,9%. (ANSA).