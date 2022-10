A Fileno Carabba e Lapierre il premio "Comisso" 2022

(ANSA) - TREVISO, 08 OTT - "Il digiunatore" di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie), per la narrativa, e "Belle Greene" di Alexandra Lapierre (edizioni e\o), per la biografia, sono i vincitori della 41/a edizione del Premio letterario Giovanni Comisso "Regione del Veneto-Città di Treviso". la proclamazione è avvenuta stamani al Teatro Mario Del Monaco. Le due opere hanno ottenuto la maggioranza dei voti dai componenti della Grande Giuria del Premio, tra i finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica. Sono state 183 le opere inviate alla selezione, di cui 151 nella narrativa italiana e 32 per la biografia. La Giuria Tecnica è stata presieduta da Pierluigi Panza ed era composta da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Sergio Perosa e Filippo Tuena. Nel corso della finale è stato inoltre assegnato alla scrittrice e saggista padovana Antonia Arslan il primo "Premio Comisso alla carriera" per scrittori veneti, promosso dall'Associazione Amici di Comisso con il sostegno di CentroMarca Banca, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto, che si sia affermato a livello nazionale ed internazionale. Premiata infine "L'orchestra rubata di Hitler" di Silvia Montemurro (Salani) per il "Comisso under 35-Rotary Club Treviso", giunto alla quarta edizione. (ANSA).