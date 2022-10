Agenda Sostenibilità 2022. A Vicenza il focus sulla mobilità green

Si terrà giovedì 6 ottobre alle 18 il nuovo appuntamento con Agenda Sostenibilità, progetto pluriennale ideato e promosso dal Gruppo Athesis a sostegno dello sviluppo sostenibile del territorio.

Inaugurata a maggio 2021 e nato dai 17 obiettivi dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, l’iniziativa promossa dai quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi ha come finalità quella di informare, sensibilizzare e incoraggiare i lettori e le realtà locali a partecipare in modo attivo allo sviluppo e alle grandi sfide che saremo chiamati ad affrontare.

Per questo si svolge in modo parallelo con Agenda Verona, Agenda Vicenza e Agenda Brescia, ciascuna delle quali guidata dalla testata di riferimento. Dopo gli eventi dello scorso aprile che hanno visto coinvolti sul tema del riuso i tre quotidiani del Gruppo nelle rispettive città – che hanno registrato complessivamente 130.000 views e una reach social di oltre 550mila persone - è ora la volta dell’approfondimento del secondo dei tre focus dell’edizione 2022: la mobilità – alla quale seguirà la denatalità.

“Eppur si muove” è infatti il titolo dell’evento promosso da Il Giornale di Vicenza nell’ambito di Agenda Vicenza con l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti della mobilità sostenibile del territorio: da quella cittadina, con particolare attenzione al progetto filobus e alla rete di piste ciclabili, alla mobilità leggera provinciale. Un capitolo a parte sarà quello dedicato alla mobilità garantita alle persone con disabilità. Spazio, inoltre, alla progettualità relativa all’auto elettrica e ibrida, senza dimenticare la problematica delle colonnine di ricarica e soprattutto delle batterie, dalla loro miglior gestione fino allo smaltimento.