Covid: Veneto, scendono nuovi contagi, 6.509 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 05 OTT - Scendono nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto, 6.509, contro gli 8.312 del giorno precedente. Si contano però altre 10 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.301.100, quello dei morti a 15.509. Crescono gli attuali positivi, che sono 57.278 (+ 2.286). Importante balzo dei ricoveri ospedalieri: attualmente sono 733 (+68) i malati Covid ricoverati nei reparti in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 26.

La campagna vaccinale ha visto 2.026 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggioranza (1.863) quarte dosi. (ANSA).