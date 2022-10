Veneto, contributi società idroelettriche a bisognosi

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - La Giunta regionale del Veneto ha deliberato oggi di destinare ai Servizi sociosanitari residenziali e ai cittadini bisognosi, con Isee inferiore a 20 mila euro i proventi versati dai titolari di grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2021.

La decisione applica per la prima volta la legge regionale 27 del 2020, che obbliga i concessionari di grandi derivazioni di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, o in alternativa di garantire la monetizzazione dell'energia da fornire. La Regione, a sua volta, dal 2021 in poi distribuisce alle province l'energia o i proventi.

"I criteri attuativi della Legge - precisa l'assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin - prevedono che al territorio di Belluno, che è la provincia in cui ci sono più grandi derivazioni, sia assegnata l'intera quota relativa all'energia ivi prodotta. Prevede inoltre che le altre province in cui insistono impianti idroelettrici si trattengano il 60% della quota, mentre il restante 40% sia suddiviso tra tutte le province, in proporzione agli abitanti". (ANSA).