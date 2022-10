Incidenti stradali: tamponamento in A4, morta automobilista

(ANSA) - TRIESTE, 03 OTT - Alle 18:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza al chilometro 441 in direzione Venezia per un tamponamento tra quattro mezzi pesanti e un'autovettura. Nella collisione è morta una donna che era alla guida dell'auto.

I pompieri intervenuti da Portogruaro e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto la conducente. Nonostante i soccorsi il medico del Suem, non ha potuto fare altro che accertare la morte della donna. Sul posto sono intervenuti la polstrada e il personale di Autovie Venete.

L'intervento di soccorso alle 20 è ancora in atto. (ANSA).