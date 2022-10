Ruba auto, in fuga causa un incidente e uccide ciclista

(ANSA) - TREVISO, 01 OTT - Ruba tre automobili poi fugge causando alcuni incidenti e infine travolge e uccide un ciclista. Gli episodi, su cui stanno indagando i Carabinieri, si sono succeduti stamani in alcune località della provincia di Treviso. Protagonista un diciannovenne di Riese Pio X (Treviso) in uno stato di evidente alterazione, che è stato arrestato e ora è piantonato in ospedale.

I furti sono avvenuti prima a Fonte, e poi ad Asolo. L'incidente mortale è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari. (ANSA).