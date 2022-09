A Venezia torna a splendere L'Assunta del Tiziano

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - È giunta al termine, dopo quattro anni, l'opera di restauro dell'Assunta del Tiziano, pala d'altare conservata nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. In questi giorni è in corso lo smontaggio del ponteggio e del telone, prima dello svelamento agli addetti ai lavori e alle istituzioni cittadine, previsto per martedì 4 ottobre. L'opera, un dipinto olio su tavola datato tra 1516 e 1518, è stata oggetto di un grosso intervento finanziato interamente dal comitato privato per la salvaguardia di Venezia 'Save Venice', che ha interessato sia il dipinto sia l'edicola lapidea che lo circonda. La pala d'altare, già oggetto di un intervento di recupero negli anni '70, era seriamente minacciata dai tarli.

Per questo motivo si è reso necessario un ulteriore restauro e consolidamento dell'opera. (ANSA).