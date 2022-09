Moda: OTB, il 41% dell'elettricità arriva da fonti rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La sostenibilità come "state of mind" aziendale, sia da un punto di vista ecosostenibile sia sociale, puntando a obiettivi precisi nei prossimi anni. È questo che, secondo il presidente del Gruppo OTB Renzo Rosso, è alla base del bilancio di sostenibilità 2021 che è stato presentato oggi a Milano.

Un report che ha evidenziato come nel 2021 il 41% dell'elettricità utilizzata all'interno dell'azienda arrivi da fonti rinnovabili, con la volontà di anticipare l'obiettivo di net zero prima del 2030 per quel che riguarda le operazioni interne e quello 2050 per l'intera catena del valore. Per raggiungere questi obiettivi la strategia di sostenibilità del Gruppo OTB prevede la crescita al 100% dell'elettricità da fonti rinnovabili al suo interno entro il 2025.

Dal 2019 al 2021 il gruppo ha ridotto del 5% la sua impronta carbonica, mentre il 90% della carta e del cartone degli imballaggi proviene da foreste gestite in modo sostenibile. Per migliorare la sostenibilità il gruppo prevede di predisporre delle linee guida sulla biodiversità per i suoi brand e i suoi fornitori per ridurre l'impatto ambientale. A ciò negli ultimi anni sono stati avviati 300 progetti sociali che guardano in primo luogo alle fasce più deboli a livello globale.

"Bisogna costruire un pianeta migliore, bisogna correre velocemente ai ripari e il sistema moda viaggia da sempre guardando avanti e ha una grande responsabilità. Sono convinto che il mondo della moda sia quello che più oggi sta abbracciando il problema della sostenibilità e tutti noi stiamo facendo qualcosa di veramente importante. Ma la questione è che noi come Europa inquiniamo solo per l'8,5%, è il resto del mondo il problema. Sono ottimista, però, perché confido molto nelle nuove generazioni che esigono che il mondo sia diverso e che, così, anche tutti gli altri Paesi si adeguino e cambino una situazione che oggi è disastrosa" ha detto il presidente Renzo Rosso.

(ANSA).