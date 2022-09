Brasile: per bicentenario indipendenza concerto a Verona

(ANSA) - VERONA, 28 SET - In onore del bicentenario dall'Indipendenza del Brasile, al Teatro Filarmonico di Verona, l'orchestra della Fondazione Arena ha tenuto un concerto unendo le tradizioni musicali dell'Italia e del Brasile, compresi i classici della musica italiana e le opere del compositore brasiliano Carlos Gomes. L'appuntamento è stato sostenuto dalla città di Verona, dalla Fiera di Verona e dal Consolato Generale del Brasile a Milano. Il concerto ha reso omaggio ai legami storici che uniscono Veneto e Brasile, in un momento molto speciale per il popolo brasiliano. Il Console Generale del Brasile Ambasciatore Hadil da Rocha Vianna ha espresso la sua profonda gratitudine alle autorità italiane che hanno omaggiato il concerto del bicentenario con la loro presenza. Il concerto inoltre ha avuto l'onore di avere il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto.

La presenza delle rappresentanze di oltre 40 aziende brasiliane che attualmente espongono al Marmomac nel padiglione del Brasile ha ricordato il forte legame di amicizia ed economico che l'Italia ha con il Brasile, aziende che ancora una volta hanno scelto la fiera di Verona confermando che è la vetrina sul mondo! Insomma il nostro Veneto ancora una volta protagonista nel mondo per le sue eccellenze (ANSA).