Torna Marmomac Verona con 1100 aziende della pietra naturale

(ANSA) - VERONA, 27 SET - Tecnologie, accessori, componentistica, design. E' l'offerta espositiva della 56/a edizione di Marmomac, la manifestazione internazionale leader al mondo per la filiera della pietra naturale, aperta oggi ai Verona. Nei dieci padiglioni del quartiere fieristico che fino a venerdì 30 settembre occupano la rassegna, sono presenti 1.168 aziende espositrici, di cui oltre il 60% straniere provenienti da 47 paesi, tra i quali anche l'Ucraina; sono attesi operatori professionali da circa 130 nazioni, grazie alle attività congiunte di incoming dall'estero, in collaborazione con ICE-Agenzia e Confindustria Marmomacchine.

"Marmomac - ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - è un punto di riferimento, la prima fiera al mondo nel settore del marmo e della pietra naturale, organizzata da uno staff fantastico di Veronafiere, che si presenta sul mercato dopo due anni difficili". "Nel 2020 - ha ricordato - la chiusura al pubblico, con manifestazioni solo on-line, l'anno scorso con le restrizioni Covid. Quest'anno siamo finalmente liberti con tantissime presenze da tutto il mondo. Sono attesi 50mila visitatori da oltre 120 Paesi diversi". In esposizione le ultime innovazioni nel campo della lavorazione della pietra, insieme a tutte le varietà di materiali lapidei, dai blocchi grezzi, alle lastre fino ai prodotti finiti (ANSA).