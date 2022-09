Senato: Veneto; primi scrutini, Fdi 'doppia' Lega

(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - Fratelli d'Italia "sbanca" anche in Veneto, doppiando la Lega nei primi dati sullo spoglio dei voti nelle due circoscrizioni per il Senato. Le cifre sono state diffuse dal coordinatore regionale Luca De Carlo, nella sede di Mestre del partito di Giorgia Meloni.

Nella circoscrizione Treviso-Belluno (63 sezioni su 1.065) il centrodestra totalizza il 58% e il centrosinistra il 21%; Fdi ottiene il 31,8%, la Lega il 17,55%. Nella circoscrizione di Venezia-Rovigo (52 sezioni su 1.097) il centrodestra è al 55% e il centrosinistra al 24%; Fdi ottiene il 31,84%, la Lega il 14,44%, Forza Italia il 6,53%; il Pd è al 17,39%.

"Non diciamo ancora niente - ha commentato De Carlo - ma se il buongiorno si vede dal mattino...". (ANSA).