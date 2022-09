Elezioni: in Veneto affluenza 9 punti in meno rispetto 2018

(ANSA) - VENEZIA, SEP 25 - E' di circa 9 punti percentuali in meno rispetto al 2018 l'affluenza alle elezioni politiche in Veneto. Per la Camera i dati, ancora parziali e relativi a 411 sezioni su 563, registrano un afflusso del 70,34% rispetto al 79,54% di 4 anni fa; per il Senato (425 su 563) l'affluenza è del 70,43% rispetto al 79,73% delle precedenti politiche.

(ANSA).