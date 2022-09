Elezioni: aperti seggi in Veneto, oltre 3,7 mln al voto

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Apertura regolare delle operazioni di voto in Veneto, dove sono attive 4.750 sezioni elettorali, suddivise in 563 comuni. Alle urne per queste politiche sono chiamati 3.728.014 cittadini della regione. Dopo l'entrata in vigore della norma sul taglio dei parlamentari, il Veneto eleggerà 48 tra deputati e senatori, 26 in meno della passata legislatura. Le sfide tra i candidati si svolgeranno in 16 collegi per la Camera (di cui 12 uninominali) e 7 per il Senato (di cui 5 uninominali). (ANSA).