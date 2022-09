Covid: Veneto, scendono i contagi, 2.717 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Piccolo miglioramento nella situazione del Covid in Veneto, dove i contagi sono in calo rispetto alla giornata di ieri: 2.717 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 3.319 del giorno precedente. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle persone colpite dall'infezione dall'inizio della pandemia sale a 2,253.750. Si registra anche una vittima, che aggiorna il conteggio dei decessi a 15.456. I malati totali sono 38.902 (+201). Scendono i dati clinici. Nei reparti medici degli ospedali sono ricoverati 480 (-9) malati Covid, nelle terapie intensive 19 (+1).

Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state solamente 963 le somministrazioni, per la maggioparte (855) quarte dosi.

