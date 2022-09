Incidenti stradali, in 200 alla messa al casello A4 maledetto

(ANSA) - CESSALTO, 24 SET - Circa 200 persone hanno partecipato oggi alla celebrazione di una messa nei pressi del casello autostradale della A4 di Cessalto (Treviso) promossa dal parroco, don Mauro Gazzelli, per richiamare l'attenzione sui rischi di incidenti stradali sia nel "tratto maledetto" del Veneto Orientale ancora privo di terza corsia, sia sulle criticità della viabilità locale.

Tra i presenti anche vari sindaci del territorio oltre a familiari di vittime di incidenti stradali e e persone rimaste invalide perché coinvolti in sinistri automobilistici.

"Come le calamità naturali ci ricordano che siamo niente di fronte alla forza di inondazioni, terremoti o eruzioni vulcaniche - ha detto don Gazzelli in un passaggio della sua omelia - così dovremmo sentirci quando ci troviamo al volante di un'automobile. I fatti ci ricordano che non siamo onnipotenti e che basta un po' di stanchezza a provocare l'irreparabile per noi e per gli altri".

Nell'occasione è stata portata in processione la statua della Vergine, per un giorno spostata dalla sua nicchia della chiesa parrocchiale della Santa Croce. (ANSA).