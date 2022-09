Apre Alajmo Cortina all'interno dello storico El Toulà

(ANSA) - VENEZIA, 23 SET - Il Gruppo Alajmo, proprietario tra l'altro del ristorante tristellato Le Calandre di Sarmeola di Rubano, si appresta ad aprire, nella prima settimana di dicembre con un evento benefico, Alajmo Cortina. Questo il nome del nuovo ristorante della località ampezzana all'interno dello storico locale El Toulà, in Via Ronco, 123 che si articolerà in tre piani con un'offerta distinta di ristorazione e bar per aperitivi e after dinner. (ANSA).