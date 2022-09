Due persone intossicate da monossido nel Veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 22 SET - Due persone di circa quarant'anni sono rimaste intossicate da monossido di carbonio, nel corso della notte, a Marghera (Venezia). I sanitari del Suem 118 li hanno soccorsi e trasportati all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trovano ora ricoverati in camera iperbarica.

Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, intervenuti nell'edificio situato in via Bottenigo 80 per le bonifiche del caso, avrebbero cercato di proteggersi dal freddo utilizzando una stufetta, forse malfunzionante, che avrebbe esalato il gas.

I due intossicati occupavano una parte di edificio adibito a logistica. (ANSA).