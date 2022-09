Covid: Veneto,una vittima e contagi sempre sopra quota 3.000

(ANSA) - VENEZIA, 22 SET - Resta anche oggi sopra quota 3.000 (esattamente 3.087) il numero di nuovi contagi Covid registrato in Veneto in 24 ore. Ieri erano stati 3.087. Si conta anche una vittima. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi casi portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 2.244.554, quello dei decessi sale a 15.448. I soggetti attualmente positivi crescono a 36.171 (+1.288). Migliora la situazione clinica, con 490 malati Covid nei reparti ordinari (-12), e 22 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).