Covid: Veneto, ieri 3.590 nuovi contagi e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - I contagi da Covid, in Veneto, sono 3.590 nelle ultime 24 ore (+2.913) in aumento dovuto alla limitata processazione di casi nel fine settimana. Secondo il rapporto della Regione del Veneto mentre le vittime sono state 3 per un totale da inizio pandemia di 15.447 unità. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna a 2.238.333. In calo aumento gli attualmente positivi , sono 35.620 (+886); i malati Covid ricoverati in ospedale nei normali reparti medici sono 487 (+15), quelli in terapia intensiva 22 (+1). (ANSA).