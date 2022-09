Evita scontro auto, ciclista travolto e ucciso da furgone

(ANSA) - VICENZA, 19 SET - Evita lo scontro con un'automobile, superandola, ma viene colpito dal furgone che in quel momento stava arrivando dalla direzione opposta. Sarebbe questa, stando ai primi accertamenti, la dinamica dell'incidente mortale avvenuto oggi a Caltrano (Vicenza). A perdere la vita un pensionato 62enne di Schio (Vicenza) uscito per una passeggiata in sella alla sua mountain bike.

A nulla sono serviti gli interventi dei sanitari del Suem 118, troppo gravi i traumi riportati dall'uomo, morto probabilmente nell'impatto. I carabinieri della Compagnia di Thiene intervenuti sul posto hanno messo sotto sequestro il furgone. (ANSA).