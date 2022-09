In tre armati rapinano sala slot nel Trevigiano

(ANSA) - ODERZO (TREVISO), 18 SET - Tre malviventi con volto coperto da passamontagna, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri in un locale pubblico di Oderzo (Treviso) in parte adibito a sala-slot.

Alla presenza delle sole due dipendenti dell'attività gli sconosciuti hanno potuto farsi consegnare circa 6 mila euro contenuti in una cassaforte e si sono quindi allontanati senza altre conseguenze.

Sull'episodio indagano i Carabinieri. (ANSA).