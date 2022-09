Maltempo: Veneto, neve su passi dolomitici in mattinata

(ANSA) - BELLUNO, 17 SET - Il calo delle temperature e le perturbazioni che si stanno susseguendo in queste ore hanno provocato la comparsa dei primi fiocchi di neve sulle dolomiti.

Le precipitazioni sono deboli e sparse sulle Dolomiti, deboli e a tratti moderate e diffuse sulle Prealpi, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni da metà mattinata. La quota neve è scesa fin sui 2000 metri, a tratti anche a quote inferiori a fine evento (1700-1800 metri).

Sulle Dolomiti, fiocchi sino a 1600-1700 metri. Nelle immagini, il ristoro Belvedere





Al suolo - secondo le rilevazioni dell'Arpav - la neve non supera i 3 centimetri, e solo oltre i 2.500 metri supera i 10 centimetri, come a Cima Pradazzo, sopra Falcade (13) e Ra Valles, sopra Cortina (10).

Sottili strati si sono infatti formati sui passi Falzarego, San Pellegrino, Fedaia e Pordoi. Non si segnalano tuttavia problemi alla viabilità. (ANSA).

