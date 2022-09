Covid: Veneto, 2.250 nuovi casi e 3 decessi nelle 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Sono 2.250 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 64 in meno di quelli registrati ieri e che porta il totale dei contagi in regione a 2.232.3130. Vi sono 3 vittime, con il totale dei decessi a 15.439. Aumento, invece, (+330) per i casi attuali positivi, che sono 35.144. Negli ospedali, salgono di poco (+11) i ricoveri in area non critica, che sono ora 484, e scendono (-4) quelli in terapia intensiva arrivati a 17. (ANSA).