Autovie: lavori terza corsia nel fine settimana

(ANSA) - TRIESTE, 16 SET - Nell'ambito della costruzione della 3/a corsia dell'autostrada A4 nel tratto Alvisopoli e Portogruaro è entrata nel vivo la seconda fase (di tre) sulla direttrice Trieste - Venezia.

Dopo il varo sulla carreggiata ovest del ponte sul fiume Lemene occorre raccordare il nuovo con il vecchio tratto al confine del primo sub lotto del secondo lotto (altezza del nuovo cavalcavia della s.p. 251) per consentire ai mezzi in transito di percorrere poi il sedime autostradale di nuova realizzazione.

Sarà alzata di oltre 50 centimetri la pavimentazione per centinaia di metri e ricollocati i new jersey per oltre un chilometro: vuol dire stendere oltre 400 metri cubi di asfalto e cementato. Sarà necessaria una chiusura di 16 ore del tratto San Stino di Livenza-Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni: dalle ore 18,00 di sabato 17 settembre alle 10,00 di domenica 18. Obiettivo è creare meno disagi possibili agli utenti, anche in considerazione di coloro che andranno allo stadio per la partita Udinese - Inter (inizio alle 12,30).

Autovie Venete rinforzerà il personale ai caselli di San Stino, Cessalto, Portogruaro e San Donà di Piave. Se l'uscita obbligatoria di San Stino di Livenza - in direzione Trieste - dovesse andare in sofferenza, si prevede di anticipare la chiusura del tratto autostradale a San Donà di Piave, con il traffico deviato sulla s.s. 14 fino al rientro a Latisana. Da domenica mattina - per agevolare anche l'arrivo dei tifosi alla partita Udinese-Inter - saranno date indicazioni al traffico proveniente da Milano in direzione Udine/ Trieste con deviazione al bypass A27/A28 e rientro a Portogruaro. Chi proviene da Venezia potrà scegliere se: uscire a San Stino di Livenza e rientrare preferibilmente a Latisana; imboccare dal Passante di Mestre la A27 con bypass in A28 e rientro a Portogruaro; uscire a San Donà e rientrare preferibilmente a Latisana. Chi proviene da Trieste potrà entrare in A28 al nodo di Portogruaro e imboccare il bypass con la A27 con rientro sul Passante di Mestre in direzione Venezia, o uscire a Portogruaro e rientrare a San Stino in direzione Venezia. (ANSA).