Covid: in Veneto ieri 2.227 nuovi casi e 6 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Sono 2.227 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, in linea con l'andamento settimanale, che portano il totale dei contagi a 2.227.749. Il bollettino regionale segnala altri 6 decessi, con il totale a 15.430.

Prosegue la discesa dei malati, che sono 34.554, 1.428 in meno in 24 ore. Scendono anche i dati clinici, con 481 ricoveri in area medica (-18) e 21 (-3) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale segna 1.231 somministrazioni nella giornata di ieri, prevalentemente (1.074) quarte dosi. (ANSA).