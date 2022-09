Carabinieri: cambio ai vertici della Compagnia di Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Cambio di comandanti ai vertici della compagnia dei carabinieri di Mestre (Venezia). I nuovi ufficiali sono stati presentati stamani presso la caserma di via Miranese.

Il capitano Daniele Nardone, proveniente dalla stazione di Petralia Sottana (Palermo) assume il comando della Compagnia, subentrando al maggiore Andrea Miggiano, già operativo presso il comando di Roma-Parioli. Il tenente Michelangelo Ciolini è entrato in servizio da qualche giorno alla guida del Nucleo operativo radiomobile (Norm), in sostituzione del tenente Lucilla Esposito, destinata ad un incarico investigativo presso il comando provinciale di Torino.

In provincia, il sottotenente Marco Occhipinti assume il comando della Tenenza di Mira al posto del capitano Massimo Andreozzi (ora al Nas di Padova), mentre il tenente Rinaldo Astolfi sostituisce il tenente Francesco Ferrara alla tenenza di Dolo.

Infine, un cambio anche a Venezia: il tenente Michele Baldini è il nuovo comandante del Nucleo operativo, subentrato al capitano Antonio Cavallo, da luglio alla guida della neo istituita compagnia di Caivano (Napoli). (ANSA).