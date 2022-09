Capriolo rimane incastrato in un cancello, VVf lo liberano

(ANSA) - PADOVA, 15 SET - Un capriolo rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello è stato liberato oggi, poco prima dell'alba, grazie all'intervento dei Vigili del fuoco.

I pompieri sono accorsi a Teolo (Padova), località dei Colli Euganei, dove l'ungulato era rimasto bloccato all'accesso di una antica villa. Le squadre, arrivate da Abano Terme, hanno lavorato per allargare le sbarre e liberare il capriolo, non senza difficoltà, in quanto l'animale era agitato e si era ferito nel tentativo di liberarsi da solo.

Una volta liberato, il capriolo è stato consegnato al personale del servizio veterinario Ulss di Selvazzano per le cure del caso. (ANSA).