Vino: Decanter premia con 100 punti l'Amarone Fieramonte

(ANSA) - VERONA, 14 SET - C'è un Amarone in testa all'ultima classifica di Decanter: e' il 'Fieramonte' 2015 della cantina Allegrini, che ha ricevuto un giudizio di 100 punti dallo storico magazine britannico, una sorta di 'bibbia' del vino. E' finora il primo, e unico Amarone ad aver ottenuto questo riconoscimento, equivalente ad una medaglia d'oro del vino rosso.

Un grande risultato - commenta la famiglia Allegrini - che conferma da un lato l'impegno e la dedizione dell'azienda, dall'altro il valore e la forza della Valpolicella, sempre più apprezzata anche a livello internazionale. "Non possiamo che essere felici e onorati di vedere il nostro amato Fieramonte in cima alla classifica di una rivista così autorevole come Decanter. Questi 100 punti dimostrano l'eccellenza dello stile Allegrini ma sono anche un profondo motivo di orgoglio per l'intera Valpolicella. Risultati come questo confermano che i sacrifici e la passione hanno sempre ragion d'essere" proseguono gli Allegrini.

Sono due le date chiave che hanno reso questo Amarone un simbolo della Valpolicella: il 1960, con la prima annata da single vineyard, e il 2011, quando tutto ricomincia dopo un espianto, un reimpianto e un lungo periodo di attesa durante il quale si è permesso alle viti di raggiungere il livello di maturità per poi conquistare gli appassionati di tutto il mondo.

