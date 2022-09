Ragazzina 12 anni investita su strisce, non è grave

(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - Una ragazzina di 12 anni è stata investita oggi, verso le 13, a Cinto Caomaggiore (Venezia) mentre usciva da scuola. La ragazzina non è grave e le è stata diagnosticata una frattura ad una gamba. Da quanto si apprende, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, quando il conducente di un'automobile in corsa, pare per una mancata precedenza, con la visuale coperta, da un altro veicolo, l'avrebbe travolta.

I sanitari del Suem 118, giunti sul posto, le hanno prestato le prime cure, le portata al pronto soccorso di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro. (ANSA).