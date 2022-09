Covid: Veneto; contagi sotto soglia 3.000, 6 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - E' di poco sotto quota 3.000 (esattamente 2.916) il numero di nuovi contagi Covid registrato in Veneto in 24 ore., 2.245 più di ieri. Si contano anche 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi casi portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 2.223.196, quello dei decessi sale a 15.418. I soggetti attualmente positivi salgono di poco a 36.133 ( +46). Migliora la situazione clinica, con 508 malati Covid nei reparti ordinari (-29), e 22 (-6) in terapia intensiva. (ANSA).