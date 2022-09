Vasto incendio distrugge 1.600 q.li foraggio nel vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 1:30 all'interno di un'azienda agricola ad Albettone (Vicenza), interessando un capannone utilizzato come ricovero mezzi e attrezzature e tre depositi di paglia e fieno.

I vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, Vicenza, Este e con i volontari di Thiene e Recoaro con quattro autopompe e tre autobotti e 26 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a mettere in salvo gli animali. Le fiamme ora circoscritte hanno bruciato un capannone con all'interno un trattore, un carro miscelatore, diversi rimorchi e attrezzature, un deposito di rotoballe all'aperto e uno sotto i portici, per un totale di oltre 1.600 quintali di foraggio.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica eseguite anche con l'ausilio di escavatori proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi. (ANSA).