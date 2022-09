Papa, ricorda suora uccisa in Mozambico

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 SET - "In questo momento di preghiera, mi è caro ricordare suor Maria De Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Chipene, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus. (ANSA).