Covid: Veneto, 1.223 casi e una vittima nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Prosegue la discesa dei dati Covid-19 in Veneto, con 1.223 casi registrati ieri, che portano il totale dei contagi a 2.219.609. E' stato registrato un decesso, con il totale vittime a 15.411.

Continua anche la discesa degli attuali positivi, che sono 36.303, 304 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali vi è un leggero aumento (+4) per i ricoveri in area non critica, che sono 544, mentre sono invariati (25) quelli in terapia intensiva. (ANSA).