Julianne Moore, Leone d'oro è ancora donna, cinema sta cambiando

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - "È vero ci sono tante storie dirette da donne, direi che qualcosa sta cambiando nel cinema.

Abbiamo oggi l'opportunità di raccontare le nostre storie": cosi la presidente della giuria di Venezia 79, Julianne Moore, ha commentato il fatto che per il terzo anno consecutivo alla Mostra del cinema abbia vinto il Leone d'oro una donna proprio come è accaduto stasera con THE BEAUTY AND THE BLOODSHED della regista Laura Poitras (dopo Nomadland di Chloe Zhao nel 2020 e La scelta di Anne - L'evenement di Audrey Diwan nel 2021).

Impossibile farle dire qualcosa sui criteri della scelta di Guadagnino come della Poitras: "Abbiamo tutti gusti diversi - ha detto - il gusto è soggettivo". (ANSA).