Venezia, al film White Noise il Green Drop Award

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Al film "White Noise" di Noah Baumbach, in concorso alla 79/a Mostra del cinema di Venezia, è andato il "Green Drop Award" 2022 di Green Cross Italia, giunto all'undicesima edizione. Il premio - la goccia di vetro di Murano realizzata dal maestro Simone Cenedese - è stato ritirato da Netflix che ha prodotto il film, all'hotel Excelsior, all'Italian Pavilion. Premio speciale, in collaborazione con Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, a "Siccità" di Virzì, film fuori concorso. "Per aver saputo trattare il tema dell'apocalisse ambientale in maniera realistica e inquietante, con una satira capace di abbracciare vari aspetti della società contemporanea, dove il potere dei media e il consumismo generano una serie di psicosi che rischiano di alterare la percezione dei problemi": con queste parole la giuria d'onore presieduta da Simone Gialdini, direttore dei Anec, ha premiato il film di Baumbach. Con questa motivazione è stato invece premiato "Siccità": "Per la rappresentazione, drammatica e concreta di un futuro che confina col presente, descrivendo un'aridità ambientale che finisce per rendere altrettanto aride le coscienze di alcuni dei protagonisti, lasciando tuttavia germogliare il seme della speranza". (ANSA).