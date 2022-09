Venezia, a The Whale il Leoncino d'Oro Agiscuola

(ANSA) - ROMA, 09 SET - E' andato al film 'The Whale' di Darren Aronofsky il premio Leoncino d'Oro della 79/a Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, istituito da Agiscuola e promosso da Agis, Anec e David di Donatello - Accademia del cinema italiano. La premiazione si è tenuta nella Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior.

Giunto alla 34/a edizione, il Leoncino è divenuto nel tempo uno dei premi collaterali più importanti e significativi della Mostra. "Un'umanità strabordante, magistralmente interpretata, affronta il disperato tentativo di riscatto, tanto straziante quanto necessario. Amicizia, religione, morte e amore vengono messi in scena attraverso la tormentata ricerca della sincerità in un'atmosfera claustrofobica ispirata dall'omonima opera teatrale. Una pellicola spietata che rappresenta un accorato invito alla riconciliazione con gli altri e soprattutto con sé stessi", si legge nella motivazione.

Anche quest'anno il gruppo di giovani giurati provenienti da tutta Italia ha assegnato - in seguito ad un accordo siglato con il Comitato Italiano per l'Unicef - il prestigioso premio Segnalazione Cinema For Unicef, riconoscimento istituito dal Comitato Italiano per l'Unicef presso la Mostra fin dal 1980: è andato al film al film "Athena" di Romain Gavras. Questa la motivazione: "Una moderna tragedia che si concretizza in un potente crescendo di violenza, dove diventa impossibile stabilire le reali responsabilità. L'esecuzione di un bambino innocente diviene pretesto per la rivolta. L'odio e la devastazione lacerano un tessuto sociale già fragile, in cui sono proprio i giovani ad imbracciare le armi. Discriminazione, ghettizzazione e, soprattutto assenza di tutela dei più basilari diritti umani, degenerano in una realtà ben più vicina di quanto mai avremmo potuto immaginare". (ANSA).