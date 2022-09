Scuola: Veneto, lunedì al via lezioni per 566.786 studenti

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Sono 566.786 le studentesse e gli studenti che torneranno fra i banchi in Veneto lunedì prossimo, 12 settembre, per l'anno scolastico 2022/2023, per un totale di 27.605 classi.

L'Ufficio scolastico regionale, in preparazione del nuovo anno, ha effettuato in queste settimane 2.007 nomine in ruolo di docenti, e ha assegnato 13.301 supplenze, delle quali il 44% sono sul sostegno.

Riaguardo al personale Ata, sono state effettuate 897 assunzioni e assegnati 646 contratti a tempo determinato.

