In Veneto 36.500 assunzioni ad agosto, +23% da inizio anno

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Sono state oltre 36.500 le assunzioni in Veneto nel mese di agosto, superiori a quelle degli anni precedenti, mentre da inizio anno la crescita sul 2021 è del 23%. Le cessazioni, complessivamente 37.800 ad agosto, non hanno invece raggiunto i volumi del 2019. Va ridimensionandosi il fenomeno delle dimissioni da tempo indeterminato, che nell'ultimo mese hanno interessato 7.900 lavoratori, +18% rispetto al 2019 ma lontano dal picco di +41% raggiunto in aprile. Il dato emerge dalla Bussola del Lavoro edita dall'agenzia regionale Veneto Lavoro.

Il saldo del periodo gennaio-agosto 2022 è stato pari a +76.900 unità, in linea con i valori negli analoghi periodi del 2021 e del 2019.

In particolare, i servizi guadagnano 53.100 posti, soprattutto nel turismo (+40.000) con +29% rispetto allo scorso anno. L'industria registra +13.900, assunzioni (+20%) e il settore primario 9.900, tornando sugli stessi valori del 2021, sebbene ancora con segno negativo (-0,5%).

La domanda di lavoro si dimostra vivace nei settori delle calzature (+61%), dell'occhialeria e dell'industria conciaria (+48%), nei servizi turistici (+45%), nella produzione dei mezzi di trasporto (+43%) e delle macchine elettriche (+34%).

Il saldo è positivo in tutte le province, particolarmente a Venezia (+38.800) e Verona (+22.600). Inferiori, ma comunque positivi, i bilanci occupazionali nelle altre province, con Padova che registra +4.200 posti di lavoro dipendente, Rovigo +4.000, Vicenza +3.300, Treviso +2.600 e Belluno +1.200. Il volume delle assunzioni rispetto al 2021 è in netto incremento ovunque, con un picco del +41% a Venezia e un minimo del +3% a Rovigo. Nel solo mese di agosto, saldo negativo in tutti i territori tranne Rovigo, con assunzioni in crescita a Treviso, Verona e Vicenza.

I disoccupati iscritti negli elenchi dei Centri per l'impiego del Veneto a fine agosto sono complessivamente 286.000, cui si sommano 104.000 in sospensione, perché occupate temporaneamente o perché in conservazione della condizione di disoccupazione per ragioni di reddito. (ANSA).