Auto contro muro recinzione, anziano morto nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 09 SET - Un uomo di 70 anni è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 9:20 di oggi a Lonigo (Vicenza).

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda su cui era alla guida è finita contro il muro di recinzione di una casa di cura, probabilmente a causa della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la vettura. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi. (ANSA).